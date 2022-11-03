لكونهما من التيار الصدري..السوداني يجدد البقاء لمحافظي النجف وذي قار

لكونهما من التيار الصدري..السوداني يجدد البقاء لمحافظي النجف وذي قار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تجديد تكليف محافظي ذي قار والنجف.وقال مصدر مطلع ، أن”السوداني جدد تكليف محافظ النجف ماجد الوائلي”.وأضاف، أن”رئيس الوزراء جدد تكليف محمد الغزي محافظا لذي قار”.وقرر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، الغاء جميع الأوامر الديوانية والتعيينات لحكومة تصريف الاعمال.

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