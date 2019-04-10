لكونه حفيد مؤسس حزب الدعوة..البرلمان يصوت على أصغر سفير في العالم

لكونه حفيد مؤسس حزب الدعوة..البرلمان يصوت على أصغر سفير في العالم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- صوت مجلس النواب، الأربعاء (10 نيسان 2019)، على تعيين محمد نجل جعفر الصدر بمنصب سفير في وزارة الخارجية العراقية.وقال بيان مقتضب للبرلمان، ، إن “المجلس صوت خلال جلسته المنعقدة اليوم، على تعيين محمد جعفر محمد باقر حيدر الصدر، (نجل الصدر الأول) بمنصب السفير في وزارة الخارجية”.وجعفر الصدر هو الابن الوحيد لرجل الدين محمد باقر الصدر مؤسس حزب الدعوة، وقد قدم استقالته مطلع شباط 2011، من عضوية مجلس النواب، بعد ان كان أحد مرشحي منصب رئاسة الوزراء، إثر تمكن زعيم ائتلاف دولة القانون من نيل الولاية الثانية.وعقد مجلس النواب جلسته الثامنة للسنة التشريعية الاولى، الاربعاء (10 نيسان 2019)، برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.وبتصويت البرلمان على محمد الصدر  يعتبر اصغر سفير في العالم  ومحمد من مواليد 1993 النجف ولم تعرض سيرته من باب الشفافية على الراي العام.وهكذا هو اصلاح تحالفي (الاصلاح والبناء) الذي كرس عبر 16 سنة حكم المليشيات والعوائل والمافيات ودمار البلد.

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