لكونه حفيد مؤسس حزب الدعوة..البرلمان يصوت على أصغر سفير في العالم

بغداد/شبكة أخبار العراق- صوت مجلس النواب، الأربعاء (10 نيسان 2019)، على تعيين محمد نجل جعفر الصدر بمنصب سفير في وزارة الخارجية العراقية.

وقال بيان مقتضب للبرلمان، ، إن “المجلس صوت خلال جلسته المنعقدة اليوم، على تعيين محمد جعفر محمد باقر حيدر الصدر، (نجل الصدر الأول) بمنصب السفير في وزارة الخارجية”.

وجعفر الصدر هو الابن الوحيد لرجل الدين محمد باقر الصدر مؤسس حزب الدعوة، وقد قدم استقالته مطلع شباط 2011، من عضوية مجلس النواب، بعد ان كان أحد مرشحي منصب رئاسة الوزراء، إثر تمكن زعيم ائتلاف دولة القانون من نيل الولاية الثانية.