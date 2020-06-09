لكي لا تنسى

لكي لا تنسى
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بقلم:عزام الأنصاري

( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ) صدق الله العظيم

١- هل ينبغي ان تكون حكومة الكاظمي مستقلة حيث قبلت ونفذت املاءات كتل واحزاب الفشل ورموزه المارقه بحق الوطن وافلاسه !

أ. فشكل الدفعه الاولى بأرشاداتهم ودون شفافيه للعامه مع الخنوع كأسلافه لمراكز النفوذ المنسبه من الخارج.

ب. وتم اتمام الوجبه الثانيه ببعض المفروضين من قبل الكتل والمرفوضين من الرأي العام . حيث ان وزير النفط احسان عبدالجبار من المدانين في قضايا فساد تم نشرها على الفضاء وينتمي الى حزب الحكمه ، ووزير الخارجيه فؤاد حسين من حزب البرزاني وعليه تصرفات خارج القانون ومصلحة الشعب بتحويل اموال بالمليارات الى رئيس حزبه واخرها ١٢٨ مليار دينار قبل مغادرة وزارة الماليه دون حساب وبعلم عادل مطيه وان احد النواب الاكراد المستقلين ظهر على شاشة الشرقيه يوم الرابع من الشهر الجاري قائلا ( هذه مهزله ان يكون فؤاد حسين وزير خارجية العراق ولسان حاله يقول ان العراق عدو كردستان فيالها من كارثه ) وشهد شاهد من اهلها .

٢- اما تشكيل لجان فاشلة للتحقيق في ضحايا الانتفاضه التشرينيه فستكون كسابقاتها ثم تؤول الى الحفظ والنسيان… ولو كنت قائدا عاما فاعلا لأصدرت القبض فورا على ( عادل مطيه ) ومن نفذ اوامر القتل البشع واحالتهم الى محكمه خاصة من قضاة غير خاضعين للنظام او المجاملين .

ألا ترى في الفضائيات المظاهرات الصاخبه في كل الولايات الامريكيه لقتل المواطن الاسود ( جورج فلويد ) والأحداث الخارجه على النظام وايدت المظاهرات كل الدول الاوربيه بينما تجاملوا قاتل لأكثر من الف شاب بريء وكأنه قتل دجاجه .

٣- ام ان المطلوب منك التمهيد لاستمرار بيادق الفشل والخيانه جيث لا جدوى من اجتماعك مع البيدق المالكي المسؤول عن ضحايا وشهداء سبايكر الذي سلمهم دون سلاح للاعداء وعن تسليم المحافظات الغربيه كما هدد مسبقا وسحب اربع فرق دون قتال كونه قائدا عاما غير مؤهلا بل حاقدا طائفيا ، ولحد الان لم يستعيد الدبابات والسلاح من برزاني والحوت الذي لا يشبع فالح الفياط صاحب الاف الرواتب الفضائيه و ٨ رواتب مليونيه واستخدام العديد من وحدات الحشد للتجاره والكسب غير المشروع … اما كان الاجدر بتنسيب عراقي مهني ليشرف على الحشد بدل ممن عينه سليماني… ام تنتظر قدوم ( اسماعيل قاآني ) ؟

٤- ام اجتماعك مع الحرامي الموصوم علي العلاق والذين عين من حزب الدعوه اللااسلامي لافراغ اموال ومخزون البنك المركزي في جيوب الحزب ورئيسه وافقار شعب العراق دون شعور بفقراء الشعب ومعاناة موظفيه وان اخوه النائب المعمم مهدي العلاق يستلم ٥٢ راتب فضائي عدا مخصصات وراتب مجلس النواب شهريا حسب وثائق نشرت يوم ٢ و ٣ من الشهر الجاري على قناة anb ولم يتحرك القضاء او مجلس النواب ام ان اجتماعك به وامثاله لتعزيز ممارساتهم التي تحتاج الى قرارات صارمه وحديه دون خوف ولا وجل او ضياع الوقت .

٥- واما قطع دابر جرائم القتل والخطف والتعذيب من مليشات الغدر فهي معلومه ولا تحتاج الى لجان مهزوزه ولكن الى قرار شجاع ومحاكم فوريه من قضاة حقيقيين لتمثيل ارادة الشعب بعناصر الغدر والرذيله .

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