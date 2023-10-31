للمرة الثامنة..الكرة الذهبية تذهب إلى ميسي

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فريق استشاري:لايزال العمل مستمراً في “الوصول”إلى الحكومة الإلكترونية
الطاقة النيابية:مصادر جديدة للطاقة ستدخل إلى الخدمة
الشباب النيابية:زيادة البطالة في العراق بسبب الاعتماد على العمالة الأجنبية
اليوم..سعر صرف الدولار =162500 ديناراً
حركة كردية:عائلة البارزاني ترفض فتح فروع لمصارف الحكومة الاتحادية في الإقليم
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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الشباب النيابية:زيادة البطالة في العراق بسبب الاعتماد على العمالة الأجنبية
المحكمة الجنائية:جرائم الحرب والإبادة الجماعية والإنسانية لاتشمل ما حصل بالعراق بعد 2003!!
الأعرجي يسأل وزير الخارجية..ما هي أسباب عدم التصويت على وقف إطلاق النار في غزة؟
حركة كردية:عائلة البارزاني ترفض فتح فروع لمصارف الحكومة الاتحادية في الإقليم
(553)مليون دولار قيمة الصادرات الإيرانية للعراق خلال (7) أشهر عبر منفذ واحد
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- اذاعة INN