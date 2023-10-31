للمرة الثامنة..الكرة الذهبية تذهب إلى ميسي

للمرة الثامنة..الكرة الذهبية تذهب إلى ميسي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- توج النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، فجر اليوم الثلاثاء (31 تشرين الأول 2023) بجائزة الكرة الذهبية للرجال كأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة في تاريخه.ونافس ميسي كل من إيرلنج هالان، وكيليان مبابي، وكيفين دي بروين.ودخل ميسي تاريخ كرة القدم لانفراده بعدد الجوائز الثمانية التي لم يحققها لاعب سابق.

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