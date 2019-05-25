للمرة السادسة ..الحذاء الذهبي لميسي

للمرة السادسة ..الحذاء الذهبي لميسي
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- حصد ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، جائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة في تاريخه، بعدما انتهت الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي، امس الجمعة.وتلقى باريس سان جيرمان خسارة غير مؤثرة أمام مضيفه ريمس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة سجل فيها كيليان مبابي الهدف الوحيد للفريق الباريسي بالدقيقة 59.وبهذا الهدف، رفع كيليان مبابي رصيده إلى 33 هدفاً معتلياً صدارة هدافي الدوري الفرنسي، لكن هذا الأمر لم يشفع له لتجاوز ليونيل ميسي في سباق الحذاء الذهبي.وسجل ليونيل ميسي 36 هدفاً في الدوري الإسباني هذا الموسم، في حين سجل بالموسم المنصرم 34 هدفاً، ليفوز البولجا بالجائزة المرموقة للمرة السادسة في مسيرته.ويعد ميسي أول لاعب يفوز بتلك الجائزة 6 مرات، حيث سبق وأن فاز بها في مواسم 2009/2010، و2011/2012، و2012ء/2013، و2016/2017، والموسم المنصرم 2017/2018.وأصبح برشلونة، يملك في رصيده 8 ألقاب من جائزة الحذاء الذهبي، 6 مرات لميسي، ولويس سواريز موسم 2015/2016، والظاهرة رونالدو في موسم 1996/1997.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *