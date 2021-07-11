لماذا مجموعه ماس القابضه؛؛ الاستهداف والتشهير؟؟ كتب؛ محمد الخالدي

لماذا مجموعة ماس القابضة ..الاستهداف والتشهير ؟

كتب: محمد الخالدي

ما دفعني اليوم للكتابة وانا كصحفي اعمل في الكثير من المجالات الاعلامية والصحفية، ومتابعتي للكثير من البيانات الصحفية التي تصدر من سياسيين وبرلمانيين استهواني بيان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث فيه عن محطة بسماية الكهربائية الاستثمارية ووجود جملة من المخالفات المالية والادارية في عقد الاستثمار المبرم عن شراء الطاقة الكهربائية من محطة بسماية الغازية بين وزارة الكهرباء ومجموعة ماس القابضة .

وفضولي الصحفي دفعني لابحث عن الرجل الذي يملك او المدير العام لشركة ماس و ان اعرف الكثير عن هذا الرجل الاقتصادي الذي يدير هذه الشركة العملاقة التي تعمل في اختصاصات مختلفة . والبحث عن فحوى هذا البيان . هل هو لدافع التشهير بهذا رجل الاعمال ..؟ والذي عرفته انه احمد اسماعيل او هناك فعلاً البحث في عمليات فساد .

انا كمتابع للشأن السياسي اعتقد ان هذه الحملة الاعلامية هي لدوافع التشهير وذلك بعد ان تيقنت لماذا التركيز على محطة بسماية بالذات والتي تجهز (4000 ميغا واط) لبغداد وهي الوحيدة المطابقة للشروط البيئة وقيام الشركة وعلى حسابها الخاص بناء الخطوط اللازمة لنقل الطاقة من محطة كهرباء بسماية الى العاصمة بغداد . ولماذا البيان لم يتطرق للمحطات الاستثمارية الاخرى وانا باعتقادي انه انجح مشروع استثماري في مجال الكهرباء .

شركة ماس القابضة تعد من افضل الشركات الاستثمارية والتي تعمل على استقرار المنظومة الكهربائية من خلال دعمها لقطاع الكهرباء وباشراف رئيسها رجل الاعمال احمد اسماعيل .

أن الاتهامات لم تؤثر على مجموعة ماس لكن بالنتيجة ستكون سلبية على من يحاول المساس بالشركات الرصينة لذلك يجب تقديم النصيحة أن كانت الدوافع انتخابية أو دونها على من يلعب على الوتر الحساس ولاشباع رغباته الانتخابية من خلال التشهير او القاء الاتهامات المزيفة دون وجه قانوني ، واعتقد ستواجهون النتيجة بخيبة مواقف محرجة وستندمون على هذا التشهير بسمعة شركة رصينة وعريقة قدمت خدماتها للمواطن العراقي الذي هو بأمس الحاجة اليها من أجل الساهمة في تنشيط القطاع الكهرباء واصلاح المنظومة الكهربائية بدلا من استيرادها من الدول من خلال إنشاء محطات ومنظومات في عموم العراق وجدنا لديها الطموح والرغبة الصادقة في ان تكون احد المساهمين في بناء وتطوير البنية التحتية لبلدنا العراق . ومجموعة ماس القابضة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة تتميز بـالدقة في العمل وذات كفاءة، ويمكن للشركة ان تعمل بأصعب الظروف ورجل الاعمال احمد أسماعيل يعد من بين أهم رجال الأعمال العراقيين العالميين بشكل عام.