لمواصلة الاستهتار بالمال العام..السوداني يأمر بإيقاف كافة الدعاوى القضائية ضد الإقليم

لمواصلة الاستهتار بالمال العام..السوداني يأمر بإيقاف كافة الدعاوى القضائية ضد الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم السبت، عن إيقاف جميع الدعاوى القضائية ضد إقليم كردستان.وقال كريم في حديث صحفي، إن “من النتائج الإيجابية لزيارات وفد إقليم كردستان الى بغداد، قام السوداني بإيقاف جميع الدعاوى القضائية المقامة ضد الإقليم”، مبينا ان “الإيقاف جاء للشكاوى والدعاوى المقامة ضد شركات النفط في إقليم كردستان”.وبين ان “هذا الإيقاف كان أحد مطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني لدخوله ائتلاف الدولة وتشكيل الحكومة الحالية”.وأشار الى ان “هذه المطالب تبقى سارية لحين تشريع قانون النفط والغاز وأننا لو لم ندخل لتمكنا من صنع الثلث المعطل في البرلمان”.يذكر ان المحكمة  الاتحادية سبق وأن أصدرت قرارها ببطلان تصدير النفط والغاز من الإقليم خارج الحكومة الاتحادية وبعد القرار تهجمت حكومة الإقليم ورئاستها رسميا على المحكمة  والحكومة ، ولتمرير الحكومة الإطارية برئاسة السوداني وافق على كل شروط البارزاني .حتى القانون المقترح سيكون لصالح الاقليم وهدر المال العام  خدمة لبقاء الخونة في السلطة وليذهب العراق وأهله إلى الجحيم.

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