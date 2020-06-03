لمواصلة تدمير العراق..إيران تطالب باستثمار الغاز العراقي !!

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الطاقة الإيراني، رضا اردكانيان، الأربعاء (3 حزيران 2020) رغبة بلاده بالاستثمار في مجال الطاقة في العراق.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، برهم صالح، في بيان، أن الاخير “استقبل في قصر السلام ببغداد، اليوم الأربعاء 3-6-2020، وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان والوفد المرافق له” .

وأكد رئيس الجمهورية، وفقا للبيان، “ضرورة التنسيق المشترك وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين لاسيما في قطاعي الكهرباء والمياه بما يحقق التطور والرفاهية للشعبين الجارين”، مشيراً إلى أن “أهمية تضافر الجهود بين الجميع للتصدي للأوضاع المعقدة التي تشهدها المنطقة بما يحقق الأمن والاستقرار للشعوب” .

بدوره، جدد اردكانيان “استعداد بلاده بمواصلة التعاون ودعم العراق في المجالات كافة، ورغبتها الجادة في الاستثمار في مجال الطاقة وخاصة في حقول الغاز العراقي وتوسيع شبكات الكهرباء وتبادل الخبرات” .