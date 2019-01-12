لميعة عباس عمارة شاعرة الماء

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الإغلاق الحكومي يصبح الأطول في تاريخ الولايات المتحدة
أوتاوا استضافت محادثات غير معلنة مع بيونغ يانغ لنزع السلاح النووي
بومبيو:أردوغان تعهّد للرئيس ترامب بحماية أكراد سوريا
صحيفة:أنقرة تطالب واشنطن بتسليمها المواقع العسكرية الأمريكية في سوريا
ترامب يعلن ايقاف العمليات العسكرية في الدول التي لاتدفع “ثمن”ذلك
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خط كهرباء معطل..وحكومة أحباب إيران تدفع مليارات الدولارات إليها ..الله أكبر
وزير النفط الإيراني:صادرتنا مستمرة للعراق ولن نلتزم بالعقوبات الأمريكية
النزاهة النيابية:أتاوات المسؤولين المتنفذين وراء فساد المشاريع الاستثمارية
وزير النفط الإيراني يصل بغداد ويلتقي بالغضبان
المجلس العالمي للذهب:اكثر من 96 طنا احتياطي العراق من الذهب
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