لنضحك كثيراً على معارضة الحكيم..عمار:لن أسمح بإقالة عبد المهدي

بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، السبت، من التسويف والمماطلة في تنفيذ توجيهات المرجعية حول دعم بقاء عبد المهدي. وقال الحكيم في حديث صحفي، “نجدد دعمنا الكامل للتوجيهات السديدة التي ابدتها المرجعية الدينية العليا لاسيما فيما يتعلق باقرار قانون انتخابي منصف لا يحتكر القرار السياسي ومفوضية تتصف بالمهنية والاستقلالية والنزاهة بأسرع وقت ممكن لدعم بقاء حكومة عبد المهدي والاحزاب المجاهدة ، ونؤكد ان هذا المطلب كفيل باستقرار العراق كما هو عبر 16 سنة ، واننا في تيار الحكمة الوطني”المعارض” سنبذل مابوسعنا لدعم بقاء عبد المهدي وعدم السماح باستقالته او إقالته”.وأضاف، “كما نؤكد اننا مع المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين ونحذر من التهاون والتسويف والمماطلة في تنفيذها و سنعمل على تنفيذها مع الكتل النيابية الأخرى ضمن السقف الزمني المحدد”.