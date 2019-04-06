لواكة وفساد..قتيبة يدعو تخصيص المنحة السعودية إلى الحشد الشعبي!!

لواكة وفساد..قتيبة يدعو تخصيص المنحة السعودية إلى الحشد الشعبي!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة ابراهيم الجبوري، السبت، الحكومتين العراقية والسعودية الى تخصيص المنحة السعودية البالغة مليار دولار لعوائل شهداء الحشد الشعبي كدفعة مقطوعة لكل عائلة.وقال الجبوري في بيان ، “ندعو الحكومتين العراقية والسعودية الى جعل أوجه صرف هذه المنحة تتركز على القضايا المهمة جداً وذات الأولوية والأفضلية على بقية الأمور، بهدف تحقيق الهدف النبيل المرجو منها”.وأضاف، أن “أكثر الناس استحقاقاً لهذه المنحة هم أسر شهداء الحشد الشعبي  الذين استشهدوا في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، فدماء هؤلاء الشهداء حررت كل شبر من العراق من قبضة عصابات داعش، وساهمت أيضاً في حماية دول المنطقة من موجة الإرهاب، أي انها كانت حرباً بالنيابة، والعراقيون كانوا الدرع الذي تصدى لهذه الهجمة”.وتابع الجبوري، أن “معظم عوائل الشهداء باتوا بلا معيل ويعيشون اليوم تحت خط الفقر، والواجب اليوم اغتنام فرصة حصول العراق على هذه المنحة لتوزيعها على أسر الشهداء كدفعة مقطوعة لكل عائلة لتعينهم على تحسين مستوى معيشتهم”.يذكر ان النائب قتيبة هو من سنة المالكي ومنضوي تحت عباءة هادي العامري.

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