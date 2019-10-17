لودريان:العراق وفرنسا يعملان معاً إلى إبعاد الحرب عن إيران

لودريان:العراق وفرنسا يعملان معاً إلى إبعاد الحرب عن إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان , الخميس , ان فرنسا تعمل مع العراق لتخفيف حدة التوتر بين واشنطن وطهران , مطالبا واشنطن الى مراجعة عقوباتها المفروضة على الجمهورية الاسلامية .وقال لودريان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم في بغداد ، ان ” فرنسا والعراق يعملان سوية وبشكل جدي الى تخفيف حدة التوتر بين واشنطن وطهران ” , مشيرا الى ان ” زيارته لبغداد جاءت بطلب سريع من الرئيس الفرنسي ماكرون “.واضاف ان ” فرنسا والعراق سيعملان على عقد اجتماع مع التحالف الدولي لبحث تداعيات الهجوم التركي على سوريا ” مبينا ان ” المكاسب التي حققناها على داعش مهددة اليوم بسبب التوغل التركي”.واشار الوزير الفرنسي ان ” هناك الاف من الارهابيين الدواعش الاجانب مازالوا لدى قوات سوريا الديمقراطية ” .واشار لودريان انه  ”  سيلتقي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح للتباحث حول العلاقات الثنائية خاصة وان فرنسا لديها علاقات امنية واقتصادية واسعة مع العراق , فضلا عن التباحث بشان التوغل التركي في شمال سوريا وتداعياته على امن المنطقة .يذكر ان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان وصل صباح اليوم الخميس الى بغداد  .

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