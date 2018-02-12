لودريان:فرنسا ستبقى دائما في جانب العراق

بغداد/ شبكة أخبار العراق-أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، اليوم الاثنين، انه يزور بغداد للتباحث مع المسؤولين العراقيين بشأن إعادة إعمار البلاد، وضمان استقراره.وقال لودريان في مؤتمر صحفي له اليوم: “أتيت لأعبر عن دعم فرنسا ومرافقتكم (في مسيرة اعادة الاعمار)”، مؤكدا “سنكون دائماً إلى جانبكم كما فعلنا لدى مشاركتنا في التحالف (الدولي ضد المتطرفين)، وسنكون أيضاً خلال مرحلة اعادة الاعمار”.من جهته، قال وزير الخارجية ابراهيم الجعفري “نأمل أن نستفيد من الخبرة الفرنسية في اعادة الاعمار، في الوقت الذي يُفتتح فيه اليوم مؤتمر في الكويت حول اعادة اعمار العراق”.وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وصل صباح اليوم الاثنين، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.وذكرت وزارة في الخارجية في بيان مقتضب، ان “وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لودريان وصل صباح اليوم، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، مبينة ان “وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري كان باستقبال نظيره الفرنسي في مطار بغداد الدولي”.