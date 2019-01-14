لورديان:ماكرون سيزور العراق قريبا

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لورديان، اليوم الاثنين، عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى بغداد.وقال لورديان خلال لقاءه بعبد المهدي، اننا “جئنا لنعلن دعمنا الكامل للعراق ولحكومته ولنعبر عن ارادة فرنسا بتوسيع العلاقات مع العراق، ولنواصل وقوفنا الى جانب العراق في البناء بعد موقفنا المساند في هزيمة داعش ودعم القوات العراقية”.واضاف ان “العراق اصبح لاعبا اساسيا في الاستقرار وسياسته قائمة على النأي عن الصراعات وحفظ سيادته وقراره الوطني وان فرنسا ستمضي قدما بعلاقات الشراكة والتعاون مع العراق ودعم الحكومة العراقية التي تقود العراق بنجاح”،كاشفا عن “زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي ماكرون الى بغداد لتأكيد الدعم وتطوير علاقات الصداقة والتعاون والشراكة القائمة بين البلدين”.