لو خرج الحسين ضد فساد المؤسسة الدينية لقتلته.. قناة الحرة شاهدا

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عبد الجبار:ضعف الحكومة العراقية وبرلمانها وراء تجاوز الكويت على حدودنا البحرية
العراق والأمم المتحدة يوقعان على اتفاق بـ33 مليون دولار لإعادة الاستقرار للمناطق المحررة
تيار الحكمة:قدمنا أسماء الفاسدين وملفاتهم إلى عبد المهدي ولم يفعل شيئا
جعفر:الضرورة تستدعي تأمين رئيس وزراء بديل قبل استقالة عبد المهدي
بالوثيقة..حزب سليم الجبوري “بلا نواب”
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عبد الجبار:ضعف الحكومة العراقية وبرلمانها وراء تجاوز الكويت على حدودنا البحرية
العراق والأمم المتحدة يوقعان على اتفاق بـ33 مليون دولار لإعادة الاستقرار للمناطق المحررة
وزارة العمل تطالب الشركات الأجنبية بتشغيل 50% من العمالة العراقية
الكويت:العراق اليوم ليس عراق الأمس القوي والمواقف تشترى وتباع من قبل حكامه
العراق يسعى لبناء أكبر جزيرة صناعية لتصدير النفط الخام شمال الخليج
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الشعب العراقي لايتحمل أستمرار فشل حكومة عبد المهدي
الحلبوسي أنهى فصلا مزعجا من حياته السياسية برفع الحصانة عن الزوبعي
بغداد وذي قار تحت سيطرة مليشيا كتائب حزب الله
منظمات مدنية وحقوقية:مجلس النواب العراقي ضد الشعب بإقراره تعديل قانون الانتخابات المحلية
إنطلاق موسم الدجل والنفاق للقوى السنّية في أحياء فقراء ديالى
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إصرار زعماء ميليشيات الحشد الشعبي بالدفاع عن إيران..العراق إلى المجهول
مكتب عبد المهدي إيراني الإرتباط والعقيدة
السجون العراقية مسالخ بشرية وجرائم قتل يومية خارج الدستور والقانون
بعد الدعارة ونشر المخدرات.. مليشيات الحشد تسيطر على تجارة المشروبات الروحية
البيت الأبيض:عبد المهدي إيراني العقيدة والهوى
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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