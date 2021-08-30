ليبيا:الاجتماع الوزاري التشاوري لدول الجوار الليبي في الجزائر يمثل مبادرة استقرار البلاد

ليبيا:الاجتماع الوزاري التشاوري لدول الجوار الليبي في الجزائر يمثل مبادرة استقرار البلاد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت وزارة الخارجية الليبية،إن الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا الذي تستضيفه الجزائر اليوم الاثنين، يمثل فرصة لمزيد من التشاور والتنسيق بخصوص مستجدات الأوضاع وسبل دعم مبادرة استقرار البلاد.وأضافت الخارجية في بيان مقتضب، أن “اجتماع دول الجوار، الذي يستمر يومين، يهدف لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وتوحيد المؤسسات السيادية، وعلى رأسها العسكرية والأمنية، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي”. 

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