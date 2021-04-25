ليش هاالسرعة!.. دعوة برلمانية لعقد جلسة يوم غد “لمناقشة” حريق مستشفى أبن الخطيب

ليش هاالسرعة!.. دعوة برلمانية لعقد جلسة يوم غد “لمناقشة” حريق مستشفى أبن الخطيب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاحد، الى عقد جلسة يوم غد بشأن حادث مستشفى ابن الخطيب.وقالت الرئاسة في بيان ، ان “رئاسة مجلس النواب تدعو اعضاء المجلس الى عقد جلسة غدا الاثنين الموافق 26 نيسان، الساعة 11 صباحا”.واضاف ان “جدول الاعمال سيتضمن مناقشة الحادث المفجع في مستشفى ابن الخطيب”.ودعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي  الى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم على خلفية الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب، كما وجه باعلان الحداد على ارواح ضحايا المستشفى.

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