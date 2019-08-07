ليش ها السرعة؟..الحلبوسي:س”نقيم البرنامج الحكومي في عام 2020!”

ليش ها السرعة؟..الحلبوسي:س”نقيم البرنامج الحكومي في عام 2020!”
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاربعاء، ان البرلمان سيقيم اداء الحكومة عند نهاية السنة الاولى على تشكيلها، مبيناً ان هناك تقرير سيتم اعداده من لجنة التخطيط الاستراتيجي حول البرنامج الحكومي وماتم تنفيذه من هذا البرنامج.وقال الحلبوسي في تصريح صحفي، ان “البرلمان سيجري تقييما لاداء الحكومي مع نهاية السنة الاولى من تشكيلها من اجل تقييم ادائها ومعرفة ماتم انجازه من برنامجها”.واضاف ان “الحكومة قدمت تقريرها بشأن البرنامج الحكومي وهناك تقرير اخر ينتظره البرلمان”، لافتاً الى ان “لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية ستعرض على مجلس النواب ماانجزته الحكومة من برنامجها الحكومي”.واوضح ان “تقريرا متكاملا سيصدر من لجنة التخطيط الاستراتيجي حول انجازات البرنامج الحكومي، وسأقول كلمتي عند نهاية السنة الاولى من عمر تشكيل الحكومة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *