ليوث الرافدين يفتتحون مشوارهم الأسيوي بمواجهة تايلاند

بغداد/شبكة أخبار العراق- يفتتح منتخب شباب العراق في الساعة 12 من ظهر يوم غدٍ ،الجمعة، مشاركته في نهائيات آسيا لكرة القدم تحت 19 عاماً بالنسخة 40 التي تضيفها أندونيسيا بلقاء نظيره التايلاندي.وسيرتدي العراق الزي الابيض الكامل في اللقاء فيما يلعب الليوث المباراة الثانية في المجموعة الثانية امام المنتخب الكوري الشمالي يوم الأثنين المقبل.في حين يختتم مباريات دور المجموعات يوم الخميس 25 من الشهر نفسه بمواجهة المنتخب الياباني.وسبق لمنتخبنا الشبابي ان اقام فترة الاعداد برحلة تحضيرية في اربيل ثم سلسلة مباريات ودية امام الإمارات والسعودية، قبل التوجه إلى أندونيسيا باشراف الملاك التدريبي المؤلف من قحطان جثير ومساعديه مؤيد جودي وغالب عبدالحسين ومدرب حراس المرمى حسين جبار.