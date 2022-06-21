مؤتمراً إعلاميا بحثيا بإشراف اتحاد الجامعات الأفروآسيوية سيعقد في المغرب
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المدير التنفيذي لاتحاد الجامعات الأفروآسيوية أشرف الددرفيلي ملف المؤتمر الدولي المعنون بـ ” الإعلام الجديد ودوره في تعزيز الأمن المجتمعي والتنمية الاقتصادية ” في مدينة الرباط المغربية للمدة من 23 الى 24 آب المقبل وذلك بالتعاون مع مركز اندن للبحوث والاستشارات وعدد من الجامعات والاتحادات والهيئات وقال الدرفيلي ان (اختيار الاتحاد لموضوع الإعلام الجديد جاء لإيماننا بدوره البالغ في تعزيز الأمن المجتمعي والاقتصادي بوسائله المتعددة لكونه أكثر الوساءل تاثيرا وأسرعها على عقول وافكار الناس، وبذلك فإنه في مقدمة الوسائل التي تشكل اتجاهاتهم نحو القضايا والمواقف الحيالتية اليومية التي يعيشونها ويواجهونها، وأصبح الإعلام يستخدم في التنظيم والبناء الاجتماعي المتكامل من اجل مصلحة الفرد والمجتمع ككل في شتى مجالات الحياة المعاصرة سواء في النواحي الاجتماعية أو السياسية والاقتصادية ، وبالتالي الأمنية على كافة المستويات المتصلة بها).وأوضح أن (المؤتمر يرمي إلى بلوغ عدد من الأهداف في طليعتها تبيان دور الإعلام الرقمي في عمليات الإصلاح السياسي والاجتماعي والتحول الديمقراطي في المجتمعات المختلفة وتأثير ذلك على حرية الرأي والتعبير مع ضرورة التركيز على توفير الأمن النفسي للأفراد بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور بالانتماء والولاء لتعضيد البعد النفسي للأمن المجتمعي).وأكد المدير التنفيذ للاتحاد أن (المحاور جاءت على النحو التالي
الأول : مستقبل الإعلام الجديد بين الواقع والطموح وتضمن
( دور الإعلام في المشاركة السياسية وتشكيل الرأي العام – أخلاقيات العمل المهني في بيئة الإعلام الجديد – دور الإعلام في صناعة الوعي الجماهيري . – الدور المنشود للإعلام الجديد تجاه العادات والتقاليد بشقيها السلبي والايجابي. – أهمية الاعلام الجديد في دعم القضايا المجتمعية والتفاعل مع برامجها. – أثر الإعلام الجديد في مجال الدعوة والإفتاء )-
المحور الثاني : الإعلام الرقمي بين التضليل الدعائي والمسؤولية الاجتماعية وتضمن ( التحول الرقمي ودوره في الأمن السيبراني.
– الخطط والاستراتيجيات للدول الأفروآسيوية لوحدة الخطاب مع ظهور الإعلام الجديد.
– دور الإعلام الجديد في عمليات الإصلاح السياسي والاجتماعي والتحول الديمقراطي .
– ضوابط عملية الاتصال في ضوء عالم منفتح سعيًا للالتزام بالقيم الاجتماعية.
اعلام جديد
– تأثير وتداعيات الاعلام الجديد على الأسرة والأفراد.
– الإعلام الرقمي وإدارة الأزمات الاجتماعية
اما المحور الثالث فيتضمن: تحفيز الإعلام الجديد في الدعوة للسلام والتعايش السلمي ونبذ الكراهية والتطرف. وتضمن :- ( دور التربية الإعلامية كاتجاه عالمي جديد في بناء وحدة المجتمعات وتماسكها. – حرية التعبير والرأي في اطار الاعلام الرقمي واثاره في الأمن المجتمعي).
المحور الرابع: تأثير الإعلام على صناع القرار في ضوء تكنولوجيا الاتصال المعاصرة . وتضمن :- ( الاعلام الرقمي كسلطة خامسة في المجتمع . – الحوسبة السحابية ودورها في الرقمنة الإعلامية )
المحورالخامس : دور الإعلام الجديد في تحقيق الوحدة الاقتصادية الأفروآسيوية .. الواقع والمأمول . وتضمن :- ( المسئولية الأخلاقية والقانونية للإعلام الجديد في الدعاية للسلع التجارية. – دور الإعلام في التحفيز على التنمية الاقتصادية).
المحور السادس : الإعلام الجديد ودوره في جذب المشاريع الاستثمارية . وتضمن :- ( تحقيق التنمية المستدامة. – الإعلام الجديد ودوره في التسويق التجاري … الآليات .. والضوابط . – الإعلام الجديد ودوره في ترشيد الاستهلاك وتعزيز دائرة الإنتاج ).
المحور السابع : الرقمنة الإعلامية ودورها في إيصال المعلومة للمتلقي وتضمن :- ( تأثير الاعلام الجديد على الخطاب الاعلامي للقائم بالاتصال . – القوانين الوضعية لتجاوزات النشر الإلكتروني وكفايتها في حماية الجمهور.
وفي ختام التصريح دعا الدرفيلي كافة المهتمين بالتعاون مع اتحاد الجامعات الافرواسيوية لانجاح المؤتمر ونفع المجتمعات بمخرجاته العلمية .