مؤتمر صفوي برعاية الطباطبائي في بغداد بحضور ظريف

مؤتمر صفوي برعاية الطباطبائي في بغداد بحضور ظريف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر بالحكومة الإيرانية، اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، إن نائب الرئيس الإيراني للشؤون الإستراتيجية محمد جواد ظريف، يبدأ اليوم زيارة إلى العراق.وكشف مصدر بالحكومة الإيرانية، إن ظريف، سيزور العاصمة بغداد بدعوة رسمية من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم. الذي يعتزم إقامة مؤتمر هذا الأسبوع بعنوان ” الآفاق المستقبلية لأتباع أهل البيت ” بحضور شخصيات من داخل العراق وإيران .وقال المصدر، “أن ظريف سيسافر إلى العراق مساء اليوم للمشاركة في مؤتمر يقيمه مواطنه عمار الحكيم”.وفي وقت سابق، أكد ظريف للصحفيين عقب اجتماع للحكومة الإيرانية، أن الضغوط القصوى المفروضة على إيران تجربة فاشلة، مشددًا على أن الحل ليس في التفاوض مع الولايات المتحدة، بل في رفع العقوبات وإزالة العراقيل أمام العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى.

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