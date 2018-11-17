مات الضمير

مات الضمير
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علا التميمي

فأقبروه بمثواه الأخير

لا ضير

مات فينا الإنسان فما عاد يهم صغيرا أو كبير

مات الضمير

……..

استفحلوا فما عاد للشعب نصير

استكبروا وأعدمونا بمشهد الموت الخطير

استلوا إنسانيتنا وتوجونا بكذبة الفرج الهجير

مات الضمير

………

لا تحزنوا بئس العصاة هم.. عبيد الدنانير

أراقوا كرامة الإنسان و فرقوا سرب العصافير

وعاقبوا باسم دين الله… فكان الهوان فينا مصيرا

مات الضمير

…………….

أماتوا فينا التعبير… بطائفية الموت كتبوا الأساطير

استعجلوا منية الشعب… ذبحوا الحياة بفتنة التكفير

فكان المصير موت الضمير به ختمت وشُطّبت الأضابير

مات الضمير

……………..

لا تحزني أماه لا تحزني… وفرقي الدمع الغزير

تنعين مَنْ في بلدي… والموت يؤطرنا تأطير

متنا بحرب شوارع.. فقابض الروح تفجير

مات الضمير

………..

لا تحزني أماه لا تحزني.. فالعقل صفروه تصفير

فحكاية الموت في بلدي ما عاد لها من تفسير

فصيّرونا حطبا لموقد التنانير وأبدعوا التصيير

فمات الضمير…..

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