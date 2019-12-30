ماجد علاوي المرشح المناسب لرئيس الوزراء

ترشيح ماجد علاوي الساعدي لرئاسة الحكومة وسط تأييدشعبي والكشف عن ملخص برنامجه الحكومي

خاص- شبكة اخبار العراق

كشف مصدر رفيع المستوى، الاثنين، عن ترشيح رئيس منتدى اعمار العراق البروفيسور ماجد علاوي الساعدي لمنصب رئاسة الوزراء من قبل أغلب الكتل السياسية والمتظاهرين، مؤكدة في ذات الوقت أن الساعدي لا ينمتي لا حزب سياسي.

وقال المصدر في حديث لـ/ل شبكة اخبار العراق /إن“هناك توافقاً بين الكتل السياسية على ترشيح البروفيسور ماجد علاوي الساعدي، الذي يحمل شهادات عليا عدة”، مشيرة إلى أن “الكتل السياسية رشحت الساعدي، على اعتبار عدم تمثيله لاي حزب سياسي او ميوله لأي جهة طائفية، فضلاً عن عدم امتلاكه لاي ارتباطات خارجية”.

وأضاف، أن “الساعدي يدعم التحضير والاستعداد لانتخابات مبكرة وحسب قانون الانتخابات الجديد الذي يضمن العدالة ويحقق طموح المتظاهرين وبأشراف المؤسسة القضائية ومنظمات المجتمع المدني الرصينة ومنظمات الامم المتحدة المعنية والاتحاد الاوروبي وذلك لضمان الشفافية والمقبولية المحلية والدولية لتكون مشروع حقيقي لبناء الدولة العراقية من برلمان وحكومة منتخبة وديمقراطية تتناسب مع تضحيات ومعانات الشعب العراقي”.

وأشار المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه الى، أن “الساعدي، يؤكد على أهمية اشراك المتظاهرين وتطمينهم بجدية الحكومة على العمل معهم لتحقيق مطالبهم المشروعة من وظائف وخدمات وتعليم وعدالة اجتماعية وضرورة بسط الامن وعودة الاستقرار لافساح الفرصة للحكومة بتنفيذ وعودها من خلال تفعيل الاستثمار الانتاجي وتشغيل المصانع والمنشأت المتوقفة”.

وبحسب معلومات حصلت/شبكة اخبار العراق/عليها، فان”المهندس الساعدي يحظى بدعم وتأييد شعبي وهناك رسائل من المتظاهرين وصلته لدعوته الى ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة المقبلة، نظرا للخبرة العلمية والعملية التي لديه في مجالات الاقتصاد والاعمار والسياسية”.