ماذا تعني البراءة من الحكومة؟؟

ماذا تعني البراءة من الحكومة؟؟
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بقلم:صادق فياض الركابي

وان كنا نعيش في ايام لا تتحمل اي كلام سوى ذكر مصيبتنا في ابي عبد الله الحسين ع الا اننا في بعض الاحيان نضطر الى الخوض في مواضيع خارج الموضوع المهم كالذي حدث في بين الرأي في تغريدة السيد القائد (اعزه الله) حول البراءة من الحكومة حيث اقول انها تعني :

سحب الامين العام لرئاسة الوزراء وابقاء هذا المنصب المهم شاغرا .

سحب النائب الاول لرئيس مجلس النواب وتعطيل عمل هيئة الرئاسة .

سحب وكلاء الوزراء التابعين للتيار الصدري .

سحب المفتشون العامون التابعين للتيار الصدري.

سحب الاعضاء الممثلين للتيار من الهيئات المستقلة .

سحب المدراء العامون التابعين للتيار من الوزراء وهم بالعشرات .

سحب اعضاء مجالس المحافظات التابعين للتيار .

توجيه اعضاء البرلمان التابعين للتيار باستجواب رئيس الوزراء فورا والتمهيد لإقالته وهي سهلة جدا .

وضع خطة لمظاهرات مليونية واعتصامات تشل الدولة تماما .

كل هذه الامور تجبر رئيس الوزراء على الرضوخ لكل ما يطلبه التيار( رغم انفه ) وعندها سيعلم الجميع من هو صاحب القول الفصل في العراق .

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