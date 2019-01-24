ماذا يجري في وزارة الصناعة ؟؟؟

بقلم:اياد السماوي

مقدمة لا بدّ منها .. قبل أن أكون كاتبا كنت ولا أزال سياسيا ومناضلا في في سبيل حرية وكرامة أبناء شعبي , تعرّضت أنا وعائلتي كما تعرّض كل الوطنيين والمناضلين في العراق إلى الاعتقال والتعذيب والتشريد خلال حقبة البعث السوداء , مارست العمل منذ بواكير شبابي في صفوف الحزب الشيوعي العراقي ومنذ مطلع سبعينات القرن الماضي , حملت قضية وطني على رأسي مع عشرات بل مئات الآلاف من أبناء شعبي الذين تصدّوا للديكتاتورية وقدّموا أرواحهم قربانا على مذبح الشهادة من أجل حرية وكرامة شعبهم العراقي , لست سمسيرا يلاحق الفساد والفاسدين لابتزازهم , ولكن حين يبلغ الفساد هذا المبلغ وينخر جسد الدولة ومؤسساتها بهذا الشكل المرعب , يصبح واجب الجميع النزول من أبراجهم العالية للتصدّي لهذا السرطان الذي يفتك بالبلد ومؤسساته ووزاراته , فقبل بضعة ايام وضعت أمام الرأي العام العراقي والهيئات الرقابية الحكومية والبرلمانية قضية تستحق الوقوف عندها , كانت في وزارة الصناعة والمعادن , اليوم أضع الرأي العام العراقي أمام قضية أخرى في وزارة الصناعة والمعادن أيضا وهذه القضية هي : في 9 / 12 / 2018 التحق كلّ من معتصم عادل عبد الجبار و مثنى محسن جار الله و ومحمد صبحي محسن في وزارة الصناعة والمعادن بصفة أجراء يوميين , وفي 19 / 12 / 2018 أي بعد عشرة أيام صدر أمر وزاري يحمل الرقم 411 / 19 / 67281 فيما يلي نصه .. استنادا لموافقة السيد الوزير المحترم .. ولاحقا بكتابنا العدد 411 / 19 / 64746 في 9 / 12 / 2018 .. تقررّ تنسيب السادة المدرجة أسمائهم أدناه العاملين بصفة ( أجير يومي ) في الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع للعمل في مكتب السيد الوزير وابتداء من تاريخ مباشرتهم في 9 / 12 / ق. ظ . 1- معتصم عادل عبد الجبار 2- مثنى محسن جار الله 3- محمد صبحي محسن وقد يتسائل البعض وما الخلل في هذا الأمر الوزاري ؟؟ والجواب على ذلك هو .. السيد معتصم عادل عبد الجبار الملّقب ( أبو شمس ) هو رجل أعمال عراقي ومليونير كبير مقيم في الأردن منذ عام 2003 وحتى تعينه بصفة أجير يومي في وزارة الصناعة والمعادن في 9 / 12 / 2018 , وبعد عشرة أيام ينسّب للعمل بصفة مدير مكتب السيد الوزير .. فيا ترى ما الذي يغري رجل أعمال مليونير للعمل بصفة أجير يومي , إن لم تكن هنالك مهمة أخرى جيء به من أجلها للعمل كمدير لمكتب السيد الوزير ؟؟ . الشخص الثاني هو مثنى محسن جار الله وهو مقدّم أمن سابق يعمل في الأمن العام ومشمول بإجراءات المسائلة والعدالة بموجب كتاب هيئة المسائلة والعدالة الذي يحمل الرقم أ م خ / 2744 في 21 / 6 / 2012 والمعنون إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية .. السؤال الموّجه لقادة البناء والإصلاح عليهم الصلاة والسلام .. أبهؤلاء يتمّ بناء البلد وإصلاح نظامه السياسي والتصدّي للفساد المستشري فيه ؟؟ .. كلمتي الأخيرة كالعادة موّجهة لدولة رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي .. سيدنا أبو هاشم راح تبقى مطنش وضارب غلسة لو تنتفض لهذا الوضع ؟؟ والله يا سيد أنا لك أخ ناصح ولا أتمنى لك إلا النجاح والتوفيق …