ماذا يحدث في ساحة التحرير ..؟

ماذا يحدث في ساحة التحرير ..؟
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بقلم:كاظم المقدادي

ماذا يعني ان تجد امامك الاف الشباب وفي قلب بغداد .. وهم يتجمعون ، ويحملون امالهم ومستقبلهم معهم ..املا بالتغيير السياسي الكامل ..؟

يعني وببساطة ،. وأمام إصرارهم انهم ماضون الى ما لا نهاية لاكمال مهمتهم .

يخطيء .. من يظن ان انتفاضة الشباب سيعتريها الفشل والتكاسل والملل / فهؤلاء اصبحت عندهم قضية .. وارجو من الله ان لا تتحول هذه القضية ، الى حمل للبندقية .. ونكون امام حرب اهلية .

اقول ان الشباب الذين امضيت معهم ساعات طويلة في ساحة التحرير .. كانوا يتمتعون بإصرار عجيب .. قادهم الى ان يستبقوا الاحداث بيوم واحد ، ليعلنوا عن تجمعهم الخميس ليلا .. وكانها اشارة ذكية على قوة وجودهم لفجر الجمعة الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول .

ساحة التحرير تحولت الى خلية نحل .. سيارات ( التكتك ) الصغيرة تعمل مثل سيارات الاسعاف لنقل الجرحى الذين يحتاجون الى إسعافات اولية .. سيارات الهلال الاحمر موجودة بكثرة لنقل المصابين الى المستشفيات القريبة ومنها مستشفى الشيخ زايد .. اما التضميد من الام القنابل المسيلة للدموع … فشباب التحرير اكتشفوا اهمية المشروبات الغازية في معالجة المصابين .. وكنت واحدا منهم .

في فجر الجمعة .. اسقطوا الصبات من على جسر الجمهورية.. وصعدوا الى البنايات العالية .. التي كان القناصون يستخدمونها في قتل المتظاهرين .. والأبعد من ذلك مهدوا وبخطط بسيطة لكي تكون ساحة التحرير اشارة البدا في الاعتصام .. واذا لزم الامر القيام بالعصيان المدني الى ان تستجيب الحكومة الى مطالبهم كاملة .

لقد خذلتهم كلمة السيد عادل عبد المهدي ليلة الجمعة .. وعرفوا ان الحكومة ما زالت تراهن على عامل الوقت من اجل احتواء المظاهرات وإنهائها .. و فطنوا ايضا وبوقت مبكّر لسياسة السلطة ، ومن معها من الاحزاب المتنفذة التي سوف لن تتنازل عن مصالحها .. وامام هذا التحدي الكبير .. يجب ان تكون مقابل ذلك استجابة شبابية اكبر .

اظن.. ان مظاهرات بغداد. وما يجري في المحافظات / بداية النهاية لوضع سياسي طائفي مقيت قائم على المحاصصة وتجاهل مطالب الشعب .. لوضع. سياسي أرادوا به ( لبننة ) العراق .. فاذا بشعب لبنان هو الاخر ينتفض على ملوك الطوائف لانهاء الوضع السياسي الطائفي الشاذ .

اخيرا.. / من الاسلم للجميع … اعلان استقالة الحكومة. . والاهتداء الى حكومة انتقالية موقتة .. والاعلان عن انتخابات ديمقراطية حقيقية تكون للقوى الوطنية نصيب كبير منها

..املا باستعادة وجه العراق العربي الابي..حتى يكون للعراقيين جميعا ..&

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