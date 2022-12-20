ماكرون:استقرار العراق بمنع إيران من التدخل في شؤونه

ماكرون:استقرار العراق بمنع إيران من التدخل في شؤونه
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عمان/ شبكة أخبار العراق- وصف الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماركون، اليوم الثلاثاء، العراق بـ”المسرح” لتأثيرات وصراعات إقليمية، داعياً الى حل المشاكل مع البلدان المجاورة له. وقال ماكرون في كلمة له خلال إنطلاق أعمال مؤتمر قمة بغداد في الاردن، إن “المنطقة ما تزال تعاني من جمود وانقسامات وتدخلات ومشاكل أمنية”، مؤكداً أن “المشاركون بقمة بغداد الثانية يسعون لإرساء الأمن والاستقرار في العراق وفي المنطقة”.وأضاف أن “أمن فرنسا مرتبط بأمن المنطقة واستقرارها”، مشيراً الى أنه “إذا أردنا ضمان استقرار العراق فعلينا حل المشكلات مع جيرانه”.وأكد الرئيس الفرنسي أن “العراق أول المتأثرين من زعزعة استقرار المنطقة”.

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