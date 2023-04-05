ماكرون:بإمكان الصين أن تحقق السلام بين روسيا وأوكرانيا

ماكرون:بإمكان الصين أن تحقق السلام بين روسيا وأوكرانيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء في مستهل زيارة دولة للصين تستمر ثلاثة أيام أنه يمكن لبكين أن “تلعب دورا رئيسيا” لإيجاد “طريق يؤدي إلى السلام” في أوكرانيا.وأكد ماكرون أمام الجالية الفرنسية في العاصمة الصينية “اقترحت الصين خطة سلام وتظهر بذلك إرادة لتولي مسؤولية ومحاولة شق طريق يؤدي إلى السلام”.

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