ماكرون:فرنسا ستبقى ملتزمة بدعم العراق ودعم القوات العراقية

ماكرون:فرنسا ستبقى ملتزمة بدعم العراق ودعم القوات العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، التزام بلاده بدعم العراق, فيما اشار الى ان نجاح مؤتمر بغداد يمثل نجاحا لكل المشاركين فيه.وقال ماكرون في كلمته خلال انطلاق أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة: “احيي رؤساء الدول والحكومات بمشاركتهم في مؤتمر بغداد”، مشيرا الى أن “مؤتمر بغداد ثمرة النقاشات مع العراق وأن نجاح الشعب العراقي نجاح لجميع المشاركين في مؤتمر بغداد”.واشار الى أن “الشعب العراقي عانى الكثير وان العراق يتوجه اليوم نحو الاستقرار والتنمية”، مبينا أن “فرنسا ستبقى ملتزمة بدعم العراق ودعم القوات العراقية لاسيما ودعم سيادة الدول”.واكد أن “العراقيين شاركوا في الحرب ضد داعش بشجاعة”، لافتا الى أن “العراقيين ينتظرون الاصلاحات الضرورية وأن فرنسا لديها مشاريع مختلفة في العراق”.وشدد على أن “الاتحاد الاوربي سيرسل مراقبين لانتخابات”.

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