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حركة التغيير :تركيا تسعى لاحتلال شمال العراق وبغداد ستدفع ثمن سكوتها
نائب: بأمر من الكاظمي تحويل أموال المحافظات والوزارات في قانون الموازنة إلى ميليشيا الحشد الشعبي
بأمر من الفياض وأبو فدك ..الكاظمي يسحب صلاحيات وزير الدفاع!
وزير النفط:تقليص قيمة استيراد المشتقات النفطية بملياري دولار
نائب يطالب يإيقاف تهريب العملة من العراق عبر رواتب موظفي شركات التراخيص النفطية
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- عربية ودولية
ماكرون: سنواصل دعم لبنان مالياً
البرغوثي:تأجيل الحوار الفلسطيني المصري إلى إشعار آخر
مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تخصيص 250 مليار دولار للتصدي للتهديد التكنولوجي الصيني
البرلمان الإيراني يصوت على اعتبار روحاني “منتهكا للدستور”
إيران ترفض تسليم اليورانيوم المخصب مقابل عودة الولايات المتحدة للإتفاق النووي
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب: بأمر من الكاظمي تحويل أموال المحافظات والوزارات في قانون الموازنة إلى ميليشيا الحشد الشعبي
وزير النفط:تقليص قيمة استيراد المشتقات النفطية بملياري دولار
نائب يطالب يإيقاف تهريب العملة من العراق عبر رواتب موظفي شركات التراخيص النفطية
الطاقة النيابية تطالب وزير النفط بالكشف عن أسماء الأحزاب التي تطالبه لأغراض نفعية
النزاهة النيابية:مليار و417 مليون دولار الأموال المجمدة في العراق
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أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
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- متابعات خاصة
تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
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