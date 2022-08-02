ماكرون ” قلق” من الوضع العراقي المتأزم

ماكرون ” قلق” من الوضع العراقي المتأزم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، عن “قلقه” بشأن الوضع في العراق، مبدياً دعمه لمبادرة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الحوار.وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على موقع تويتر ، “قلقي شديد بشأن الوضع في العراق. يجب ان يسود الهدوء وضبط النفس”.وأضاف الرئيس الفرنسي “أشارك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في النداء الذي وجهه للحوار والتشاور استجابة لتطلعات العراقيين”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *