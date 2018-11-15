ماكرون لترامب:فرنسا حليفة لأميركا لا تابعة لها

ماكرون لترامب:فرنسا حليفة لأميركا لا تابعة لها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده حليفة للولايات المتحدة لا تابعة لها، وإن التعامل بين بلدين حليفين منذ وقت طويل، مثل فرنسا والولايات المتحدة يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل.وأضاف خلال مقابلة مع محطة (تي.إف 1) التلفزيونية على متن حاملة الطائرات شارديغول “في كل لحظة من تاريخنا كنا حليفين، والاحترام بين الحليفين واجب”، مشيرا إلى دعم فرنسا لحرب الاستقلال الأميركية ودعم الولايات المتحدة لفرنسا في الحربين العالميتين.وقال “إن ترمب لا يستهدف سوى الجماهير داخل الولايات المتحدة”، وتابع “أعتقد أنه يمارس لعبة سياسية، وأنا أدعه يلعبها”.وردا على سؤال عن انتقاد ترمب قبل عدة أيام، عبر عدة تغريدات، لفكرته بشأن تكوين جيش أوروبي، قال ماكرون “الولايات المتحدة كانت وستظل حليفتنا التاريخية، هي الحليف الذي نخوض معه كل المجازفات وننفذ أكثر العمليات تعقيدا، لكن كوننا حليفا لا يعني أن نكون دولة تابعة”.وفي خمس تغريدات على تويتر بعد زيارته إلى فرنسا، انتقد ترمب حليفة بلاده الرئيسية، متناولا شبه هزيمتها على يد ألمانيا في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وقطاع صناعة النبيذ في فرنسا، ونسب التأييد لماكرون.

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