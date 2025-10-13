ماكرون والسوداني يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين

آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- التقى الرئيس الفرنسي  ماكرون برئيس الوزراء العراقي محمد السوداني في شرم الشيخ وفق بيان مكتب السوداني الاعلامي، وبحث العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة التحضيرات لعقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، حيث أكد الرئيس ماكرون مشاركة عدد من الشركات الفرنسية المتخصصة في مجالات الطاقة والبنى التحتية والدفاع والمياه، بما يحقق مصالح البلدين.كما تطرق اللقاء إلى موضوع انعقاد مؤتمر لإعمار غزة برعاية فرنسا، مع التأكيد على أهمية إدامة وقف الحرب وتعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة، ودعم الجهود الإنسانية لتقديم المساعدات العاجلة للمدنيين في القطاع.ووصل السوداني قبل ظهر اليوم إلى شرم الشيخ للمشاركة في اجتماع التوقيع على السلام في غزة.

