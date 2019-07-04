ماكسيموف للعامري:روسيا “مهتمة” في تطوير طاقة العراق

ماكسيموف للعامري:روسيا “مهتمة” في تطوير طاقة العراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، الخميس، لرئيس تحالف الفتح هادي العامري أن بلاده مهتمة بالمجال النفطي وتطوير الطاقة في العراق.وقال ماكسيموف، في بيـان صادر عن مكتب العامري ، اثناء لقاءه رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، إن “روسيا تسعى للتعاون مع العراق في مجال التصنيع العسكري والتجهيز، كما انها تهتم بالمجال النفطي وتطوير الطاقة في العراق”.وأضاف أن “دور العراق مهم ومحوري في جهود الحوار لحفظ الامن الاقليمي في المنطقة”.من جانبه، عبر العامري عن “ترحيبه بالشركات الروسية للعمل في العراق”، داعياً الى “تعزيز التعاون في مجال التجهيز والتصنيع العسكري الروسي و كذلك في مجال النفط والطاقة”.

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