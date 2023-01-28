ماكغورك يصل السليمانية لمواصلة التوسط وحل الخلاف بين حزبي طالباني وبارزاني

ماكغورك يصل السليمانية لمواصلة التوسط وحل الخلاف بين حزبي طالباني وبارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل المبعوث الامريكي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بريت ماكغورك، اليوم السبت، الى محافظة السليمانية في اقليم كردستان.وقال مصدر سياسي، إن ماكغورك وصل الى السليمانية في زيارة رسمية ظهر اليوم.وتأتي زيارة ماكغورك، بالتزامن مع انعقاد اجتماع وفدي الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان في محافظة السليمانية، فيما سيناقش الجانبان، جملة من الملفات.وقال المصدر إن ” اجتماع وفدي الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين بدأ قبل قليل في مدينة السليمانية”.وأضاف أن “وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني يتألف من عضو الهيئة الإدارية للمكتب السياسي للحزب، محمود محمد، وأعضاء المكتب السياسي هيمن هورامي، وبشتيوان صادق، وعلي حسين، وعضوا اللجنة المركزية للحزب، جعفر إيمينكي، وأوميد صباح”.وأشار الى أن “وفد الاتحاد الوطني في الاجتماع، يتضمن كل من عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، قوباد طالباني، وعضوا الهيئة الإدارية للمكتب السياسي، درباز كوسرت رسول، وآسو مامند، وعضو المكتب السياسي مسؤول مكتب العلاقات، أمين بابه شيخ، وعضو المجلس القيادي، دارا رشيد”.وكشف مصدر سياسي مطلع، في وقت سابق من، اليوم السبت، أن الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان سيجتمعان، لمناقشة جملة من الملفات بعد قطيعة استمرت 4 اشهر. وقال المصدر إن “الحزبين سيتطرقان لانعكاسات قرار المحكمة الاتحادية القاضي بمنع ارسال الاموال الى الاقليم، فضلا عن ملف إجراء انتخابات برلمان كردستان خلال هذا العام”.

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