ماكنزي:لن نسحب قواتنا من العراق

ماكنزي:لن نسحب قواتنا من العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن قائد القيادة المركزية الامريكية المسؤولة عن منطقة الشرق الاوسط الجنرال كينيث ماكنزي، ان القوات الامريكية المنسحبة من افغانستان والبالغ عددها 3500 عسكري سيتم اعادة نشرهم في المنطقة حتى بعد خروجهم من البلاد فيما اعترف بانه لايرى انسحابا كاملا للقوات الامريكية من العراق في المستقبل .ونقلت صحيفة ذي ناشيونال البريطانية في تقرير عن ماكنزي قوله، إنه “لا يزال من غير الواضح بالضبط أين ستعيد الولايات المتحدة نشر جنودها المقرر انسحابهم من افغانستان في الحادي عشر من ايلول المقبل ، فيما قال مكنزي في شهادة له امام الكونغرس إننا ” مازلنا بحاجة الى القيام ببعض الاشياء هناك”.واضاف ماكنزي ان ” إدارة الرئيس جو بايدن ليس لديها حاليًا أي اتفاقيات مع الدول المجاورة لنشر القوات الأمريكية ، مما قد يعيق قدرة واشنطن على شن ضربات جوية وعمليات مراقبة في أفغانستان بعد الانسحاب، ونحن في الوقت الحالي منخرطون في جهد كبير لتقييم المكان الذي نريد أن نضع فيه القوات في أفضل مكان لها من حيث الجغرافيا والزاوية الدبلوماسية أيضًا بينما نمضي قدمًا “.واوضح التقرير ان ” مكنزي  قدم تقييما اكثر واقعية لأعضاء مجلس النواب فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الامريكية  في العراق ، حيث وجدت القوات الأمريكية المشاركة نفسها هدفًا متكررًا لإطلاق النار على أمل إخراج القوات الأمريكية من البلاد” وقال مكنزي انني ” لاارى انسحابنا بالكامل من العراق في المستقبل”.واشار مكنزي الى ان 2500 عسكري  امريكي متواجدين في العراق يقدم دورا استشاريا وليس قتاليا لقوات الامن العراقية، مما يبين أنه من غير المرجح أن يؤدي الاتفاق ضمن الحوار الاستراتيجي إلى انسحاب كبير للقوات الأمريكية من البلاد”. بحسب قوله. 

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