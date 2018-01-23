مالح يطالب بمعاقبة نادي زاخو باللعب دون جماهير

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اتحاد الكرة، سعد مالح، الثلاثاء، انه على لجنة الإنضباط اتخاذ قرار فوري بمعاقبة نادي زاخو باللعب دون جماهير “مرحلة واحدة على الاقل”.واضاف مالح في بيان، انه “كفانا تحجج بالنفر الضال اذ ان ما حدث مهين للعراق وسيادته ورموزه السياسية والدينية، في إشارة الى ( المرجعية والمراجع وعلماء الدين والشيعة في العراق) واهانة للفريق الزائر نادي السماوة”، مبينا انه “على اتحاد الكرة عدم الدفاع عن نادي زاخو بحجة التهديد بالانسحاب اكراما للمصالح الانتخابية”.واضاف ان “الاتحاد لن يرضى بالاساءة لنادي أربيل في النجف وعاقبنا فريق النجف، لذا علينا ان نعمل بسواسية مع الكل”، لافتا الى انه “اي عضو اتحاد يرفض معاقبة زاخو فهو يفضل مصلحته الشخصية على سمعة وهيبة البلد”.واشار مالح الى انه “حاولنا مرارا وتكرار لم الشمل وقام نادي الحدود والميناء والشرطة بأحسن استقبال لفريق زاخو لكن الاصرار على الاساءة للعراق مستمرة .”وقامت جماهير زاخو بالاعتداء على نادي السماوة فضلا عن رفع وترديد شعارات مسيئة للعراق.وذكر متابعون المبارة ان حكم مباراة زاخو والسماوة صباح عبد، غادر الملعب بالهتافات والتصفيق وهو يضحك مع جمهور زاخو الذي منحهم 3 نقاط ظلما على حساب السماوة.وخالف الحكم القانون لما غادر الملعب قبل مغادرة فريق السماوة الضيف اذ ان من ابسط واجبات الحكم هي الحفاظ على سلامة الفريقين ومغادرة الملعب بعد التأكد من ذهاب الفريقيين لغرف الاستراحة !ورفع جماهير زاخو في تصرف مشين الاحذية على وفد نادي السماوة ، ورددوا هتافات تضمنت مفردات السب والشتم بعد نهاية مباراة زاخو والسماوة فيما لم يتخذ موقف من لجنة المسابقات.وطالبت الهيئة الادارية لنادي السماوة الاتحاد العراقي لكرة القدم ، باتخاذ “موقف رادع” من احداث مباراة فريقها الكروي امام زاخر ، والتي انتهت بفوز الاخير 2-1 في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.