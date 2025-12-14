مالية الإقليم:سنودع 120 مليار دينار في الخزينة الاتحادية “إذا” قررت صرف رواتب موظفي الإقليم

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر في وزارة المالية بإقليم كردستان بان الوزارة اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لاستكمال إجراءات تمويل الرواتب.وقال المصدر إن “بمجرد صدور قرار صرف الرواتب في بغداد، سنباشر فورًا، وخلال 24 ساعة، بإيداع مبلغ 120 مليار دينار في حساب خزينة وزارة المالية العراقية”.وتابع أن الخطوة تأتي ضمن التنسيق المالي القائم بين الجانبين، بانتظار صدور القرار في بغداد لبدء التنفيذ.

