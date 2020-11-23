مانشستر سيتي يرفض ضم ميسي لفريقه

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علماء: لقاح “فايزر” و”بيونتك”ضد كورونا حقق فاعلية بنسبة 94% ولقاح أسترازينيكا بنسبة 70%
الإعلام الأمريكي:بايدن يرشح توني بلينكين وزيرا للخارجية في حكومته
فرنسا تعلن الحرب على الإسلام السياسي
إعادة انتخاب بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي
القوى الغربية:لامساعدات إلى لبنان بدون تشكيل حكومة تتمتع بالمصداقية وإجراء الإصلاح
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مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
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دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
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