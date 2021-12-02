ما راح تخّلص..مفوضية الانتخابات تمدد (3) أيام لطعون الأحزاب الولائية !

ما راح تخّلص..مفوضية الانتخابات تمدد (3) أيام لطعون الأحزاب الولائية !
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، منح ثلاثة ايام لطعون جديدة بالنتائج.وذكرت المفوضية في بيان : أنها “حريصة على استقلاليتها وأن ما تتخذه من قرارات يكون بالتداول والنقاش من قبل جميع أعضائها الممثلين لكافة أطياف المجتمع العراقي، ولا يملي أو يؤثر عليها أي شخص بصرف النظر عن منصبه أو موقعه في الدولة”.وبينت أنه “لا يوجد قرار من المفوضية بعنوان (تمديد مدة الطعن) كون هذه المدة قانونية ولا تملك المفوضية أو غيرها صلاحية تمديدها، وإنما سمحت المفوضية للمعترضين من المرشحين تقديم أدلة لطعونهم المقدمة خلال المدة القانونية البالغة 3 أيام لإثبات طعنهم، لذا اتخذ مجلس المفوضين قراراً بفسح المجال لهم لمدة ثلاثة أيام لتقديم تلك الأدلة ضمن عنوان (ملحق الطعن )”.وأضافت أن “هذا إجراء كفله القانون، ولا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال تمديد مدة الطعن والذي يثبت ذلك أن عدد الطعون لم يزد عن العدد المعلن من المفوضية والبالغ 1436”.وأكدت أن “رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء لم يتدخلا بعمل المفوضية مطلقاً وإنما كانا من الداعمين لاستقلالية المؤسسة وممارسة عملها بمهنية بعيداً عن أي ضغط من أي جهة”.

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