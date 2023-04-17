ما قد تُخبرنا السياسة عنهم

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البنك المركزي يعلن عن استحداث قسم المنظمات الدولية والعلاقات الخارجية
البنك المركزي:غسيل الأموال في شراء العقارات هو الأعلى خطورة في العراق
المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية منح وزير المالية صلاحيات بيع أو إيجار الأراضي الزراعية
القانونية النيابية:نعتزم تقليل نسبة العجز في موازنة 2023
مركز لحقوق الإنسان يحذر من فرض ضرائب جديدة على المواطن في موازنة 2023
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اليوم ..فريق القوة الجوية أمام الشباب السعودي
الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن عن تشكيل لجنة لمراجعة وتعديل النظام الأساسيّ للاتحاد
تأجيل مباراة الحدود والشرقاط بسبب الأمطار
نادي القوة الجوية يعلق نشاطاته الرياضية احتجاجا على عقوبات لجنة الانضباط
حديث رياضي عن انتقال مجموعة من اللاعبين في مقدمتهم (ميسي وبنزيمة)
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