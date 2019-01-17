ما هو رد القائد العام؟!..كريم:البارزاني “يخطط لطرد قوات الاحتلال من كركوك”!

ما هو رد القائد العام؟!..كريم:البارزاني “يخطط لطرد قوات الاحتلال من كركوك”!
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم، الخميس (19 كانون الثاني 2019)، عن مخطط يقوده رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، قال انه يجري بالتعاون مع عبد المهدي، لإخراج قوات الاحتلال المتمثلة بالجيش والحشد من كركوك.وقال كريم في تصريح للصحفيين على هامش حضوره مجلس عزاء لقياديين في الحزب الديمقراطي الكردستاني في اربيل، انه “توجد مساع لتطبيع كركوك”، مبيناً أن “مسعود بارزاني يقود مساعي مخطط لها مع صديقه عبد المهدي بهذا الصدد”.وأضاف: “نتمنى ان يتم تطبيع الاوضاع في كركوك بشكل سلمي، وان تخرج القوات المحتلة عن المحافظة  القادمة من مناطق اخرى”.واكد على “ضرورة ان تعود الاوضاع في المحافظة على ما كانت عليه قبل اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق”.

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