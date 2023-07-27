مبابي يرفض العرض المقدم من الهلال السعودي

مبابي يرفض العرض المقدم من الهلال السعودي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفض الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، العرض المقدم من جانب نادي الهلال السعودي، للحصول على خدماته، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.وقرر باريس سان جيرمان عرض مبابي للبيع هذا الصيف للاستفادة من قيمته، بعدما رفض المهاجم الفرنسي تجديد عقده لمدة إضافية مع النادي الباريسي.وحسب ما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية، إن مبابي رفض مقابلة الوفد الذي حضر إلى باريس، من أجل مناقشة العرض المقدم للاعب من أجل انتقاله إلى صفوف الهلال السعودي في الصيف الحالي.وقدم الهلال السعودي عرضًا خرافيًا، من أجل التعاقد مع مبابي، حيث عرض على المهاجم الفرنسي الحصول على راتب ثابت قدره 200 مليون يورو، بالإضافة إلى حقوق الصورة التي قد تجعل راتبه يصل إلى 700 مليون يورو في عام واحد فقط.كما عرض الهلال السعودي، دفع 300 مليون يورو، على باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل ضم مبابي، في صفقة بيع نهائي، هو أكثر مما كان يسعى العملاق الباريسي في الحصول عليه حال بيع اللاعب.وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس في صيف 2024، ويرغب اللاعب في الاستمرار حتى نهاية عقده مع ناديه، ومن ثم المغادرة في الصيف المقبل بشكل مجاني، وهو ما يرفضه العملاق الباريسي.

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