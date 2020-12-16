مباحثات عراقية قطرية لتعزيز التعاون في المجال الكروي

مباحثات عراقية قطرية لتعزيز التعاون في المجال الكروي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مقرب من الهيئة التطبيعية لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم، الاربعاء ،بمغادرة رئيس الهيئة اياد بنيان متوجها الى العاصمة القطرية الدوحة.وقال المصدر في حديث صحفي، ان “الدعوة جاءت من الجانب القطري لبحث قضايا تعاون مشترك تخص الكرتين العراقية والقطرية”.واضاف، أن “المباحثات من المقرر أن تشمل القضايا التي تخدم كلا الطرفين في المجال الكروي، اضافة لمناقشة امور اخرى تخص كرة البلدين”.من جانب آخر، أثارت مسألة الرواتب التي يتقاضاها رئيس واعضاء الهيئة التطبيعية ومصدر تلك الاموال تساؤلات في الوسط الرياضي وبين الجمهور الكروي في البلاد ، فيما رد رئيس الهيئة التطبيعية بان الراتب الذي يتقاضاه يبلغ 5000 دولار شهريا، فيما راتب بقية الاعضاء هو 4000 دولار شهريا، مشيرا الى ان الرواتب المخصصة لاعضاء الهيئة تصرف من الاتحاد الدولي لكرة القدم. 

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