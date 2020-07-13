مباراة ودية بين المنتخب العراقي ونظيره الفلسطيني في شهر ايلول القادم

مباراة ودية بين المنتخب العراقي ونظيره الفلسطيني في شهر ايلول القادم
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- تلقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم موافقة الاتحاد الفلسطيني للعبة على خوض مباراة ودية تجمع المنتخبين خلال سبتمبر / أيلول المقبل في أربيل، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة.وفاتحت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي، في وقت سابق، الجانب الفلسطيني على خوض مباراة ودية تجمع المنتخبين في الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر المقبل على ملعب فرانسو حريري في محافظة أربيل.ووافق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشكل مبدئي على خوض المباراة الودية في المكان والموعد المحددين، على أن يتم التواصل بين الطرفين خلال الأيام المقبلة لكي يتم التحضير للمباراة وفقاً للظروف التي يشهدها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.يشار إلى أن منتخبنا الوطني لكرة القدم سيلاعب منتخب عُمان بالثالث من شهر سبتمبر / أيلول في مسقط، ومن ثم يواجه منتخب سوريا بالثامن من الشهر نفسه في أربيل، على أن يخوض مباراته الودية الأخيرة بالرابع عشر ، وذلك في ختام تحضيراته النهائية لمباراة هونغ كونغ ضمن المجموعة الثالثة والتي ستلعب بالثالث عشر من اكتوبر / تشرين الأول المقبل.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *