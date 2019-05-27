مبروك للشعب العراقي..افتتاح الدكان رقم 416 من قبل مفوضية الانتخابات!

مبروك للشعب العراقي..افتتاح الدكان رقم 416 من قبل مفوضية الانتخابات!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت مفوضية الانتخابات، الاثنين، عن منحها إجازة تأسيس لحزب العمل التقدمي الديمقراطي”.وقال المتحدث باسم المفوضية رياض البدران ممثل حزب الدعوة في بيان ، إن “مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات منح إجازة تأسيس لحزب العمل التقدمي الديمقراطي برقم 212 استناداً إلى قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2019”.وأضاف، أن “مجلس المفوضين يواصل النظر في طلبات تسجيل الأحزاب التي استكملت إجراءات التسجيل لغرض منحها إجازة التأسيس”.ودعا البدران، الأحزاب السياسية التي لم تستكمل إجراءاتها إلى “الإسراع في استكمال متطلبات التسجيل لغرض منحها اجازة التأسيس”.يذكر ان الحزب الجديد هو التسلسل 416 ضمن ارقام سلسلة دكاكين احزاب الفساد والدمار.

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