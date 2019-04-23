مبروك للعراق.. ولادة حزب جديد

مبروك للعراق.. ولادة حزب جديد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت مفوضة الانتخابات، الثلاثاء، عن تأسيس حزب جديد.وقال عضو مجلس المفوضين الناطق الرسمي باسم المفوضية، رياض البدران، في بيان ، انه “تم منح مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات إجازة تأسيس لحزب {اهالي الشرقاط} برقم {211} استنادا الى قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم {36} لسنة 2015”.وأضاف، ان “مجلس المفوضين يواصل النظر في طلبات تسجيل الاحزاب التي استكملت اجراءات التسجيل لغرض منحها إجازة التأسيس” داعيا “الاحزاب السياسية التي لم تستكمل إجراءاتها الى الأسراع في إستكمال متطلبات التسجيل لغرض منحها إجازة التأسيس”.يذكر ان المفوضية الانتخابات ومن خلال دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية تستقبل طلبات التسجيل للاحزاب التي تروم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.يذكر ان بهذا الحزب الجديد يصبح عدد دكاكين الاحزاب في العراق نحو 415 دكان ، والدكاكين المتنفذة لديها مليشيات بعلم مفوضية البدران خلافا لقانون الاحزاب رقم 36 لسنة 2015.

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