مبروك 45 يوم عطلة للبرلمان في ظل عمليات الاختطاف والقتل للمتظاهرين

مبروك 45 يوم عطلة للبرلمان في ظل عمليات الاختطاف والقتل للمتظاهرين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر برلماني، الثلاثاء (14 كانون الثاني 2020)، بأن مجلس النواب سيدخل عطلة تشريعية لمدة شهر ونصف بعد جلسته لهذا اليوم.وأضاف المصدر ، إن “مجلس النواب، يعتزم عقد جلسته لهذا اليوم، ومن بعدها الدخول في عطلته التشريعية لمدة شهر ونصف”.واضاف أن “البرلمان سيبقي لجانه النيابية فقط”.وكانت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، أعلنت الاثنين (13 كانون الثاني 2020)، جدول اعمال جلسة اليوم الثلاثاء.وذكرت الدائرة في بيان ، أن “الجلسة ستشهد التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق، إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995”.واضاف البيان أن “المجلس سيصوت ايضا على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9)، لسنة 2014، بالاضافة إلى التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016”.وتابع أن “الجلسة ستشهد القراءة الاولى لمقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية، بالاضافة إلى الاطلاع على تقرير اللجنة المالية بخصوص بناية البنك المركزي العراق”.واشار البيان إلى ان “الفقرة الاخيرة من جدول اعمال الجلسة ستكون للمناقشات العامة”، لافتة  إلى أن “الجلسة ستبدأ في الساعة الواحدة بعد الظهر”.

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