متظاهروا المثنى يحذورن الحكومة الاتحادية من الاستهانة بمطالبهم
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السماوة/شبكة أخبار العراق- حذر معتصمو المثنى، الاثنين، الحكومتين الاتحادية والمحلية من “الاستهانة” بمطالبهم التي قدمها شيوخ ووجهاء المحافظة.وقال عضو اللجنة التنسيقية للاعتصامات والتظاهرات في المثنى، علي حمادي في حديث صحفي له اليوم، إننا “مستمرون باعتصامنا الى اشعار اخر وحتى تحقيق جميع المطالب التي قدمها شيوخ ووجهاء ونشطاء المحافظة”.وأضاف حمادي، أن “الإستهانة بهذه المطالب سيعقد الأمور ويزيد من سوء الوضع”.وتشهد محافظات العراق الجنوبية إضافة للعاصمة بغداد، تظاهرات شبه يومية، بدأت شرارتها في (3 تموز 2018) بمحافظة البصرة، احتجاجاً على سوء الخدمات والبطالة، تبعتها تظاهرات مشابهة في كل من المثنى، ذي قار، ميسان، الديوانية، واسط، النجف، كربلاء، وبابل، تخللتها صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية تكررت في عدة محافظات، الأمر الذي أدى لوقوع جرحى وقتلى في صفوف الطرفين.