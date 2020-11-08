متظاهرو الناصرية يجددون المطالبة باستقالة المحافظ

متظاهرو الناصرية يجددون المطالبة باستقالة المحافظ
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- جدد العشرات من المتظاهرين، الاحد، اغلاق مبنى ديوان ذي قار للمطالبة باستقالة المحافظ ناظم الوائلي.وقال مراسلنا، ان”العشرات من المتظاهرين اغلقوا مبنى ديوان المحافظة مجددا، بعد رفض المحافظ الاستقالة”.واضاف، انهم”قرروا نصب خيام الاعتصام، لحين تحقيق مطالبهم  وتقديم المحافظ استقالته من منصبه”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *